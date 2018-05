MOSTAGANEM : Un contrôleur de tickets de bus agressé par un délinquant

A l’approche du mois de ramadan, le phénomène de la délinquance ne cesse de faire ennuyer les mostaganémois. En effet, hier après-midi, un homme dénommé T A, travaillant comme contrôleur de tickets de bus dans la société transport urbain ‘’ETUM’’ a été agressé par un délinquant, a-t-on appris d’une source crédible. L’agression a eu lieu sur le bus N° 13, qui assure la ligne entre le centre ville et la commune de Hassi Mamèche. Selon les témoins présents, la victime est montée dans le bus pour faire le contrôle habituel de tickets et dès qu’elle s’est approchée du délinquant en lui demandant son ticket, ce dernier n’a pas payé sa place et s’en est pris au contrôleur, en lui jetant du gaz lacrymogène sur les yeux, causant une grande panique parmi les voyageurs. Profitant de cette occasion, ce dernier a pris la fuite vers une destination inconnue. Alertés, les policiers se sont déplacés sur les lieux pour enquêter sur les circonstances de l’incident. Notons qu’un avis de recherche a été lancé pour identifier et arrêter le mis en cause.