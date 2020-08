MOSTAGANEM : Un bébé de 09 mois décède dans un accident de voiture

Dans l’après-midi du 6 août 2020 à 18h50 minutes, un terrible et dramatique accident s’est produit entre deux véhicules légers, l’un utilitaire (Hilux) et l’autre touristique au niveau du rond-point du quartier de « Diyar al-Hana », RN 11 près du port de Mostaganem, a-t-on appris. Ce dramatique accident a fait une victime en la personne d’une petite fille ‘’nourrisson’’, de 09 mois qui a décédé sur place tandis que les trois autres membres de la famille, âges de 05 et 34 ans s’en sont sortis vivants mais avec diverses blessures variables. L’unité portuaire de la protection civile, appuyée par l’unité « Amirouche » de la protection civile de Kharrouba sont intervenues pour venir au secours aux victimes de cet accident de la circulation. Ils ont prodigué aux blessés les soins de premiers secours sur place avant d’être évacués vers le service des urgences médicales de l’hôpital de Mostaganem .Entre temps, les services de sécurité ont pris en charge cette affaire pour une enquête approfondie qui déterminera les circonstances exactes de l’accident ayant occasionné le décès d’un bébé, des blessures à 03 personnes et des dégâts matériels importants.