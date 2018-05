MOSTAGANEM : Un bateau de pêche sauvé au large d’Ouled Boughalem

C’est grâce aux unités marines conjointes des wilayas de Mostaganem, d’Oran, de Chlef, et d'Alger que les 4 pêcheurs ont été retrouvés. Les mauvaises conditions météorologiques de la grande bleue marquée depuis quelques jours par la houle ainsi qu’un vent endurant, le tout conjugué à la panne la plus bête ayant caractérisé le bateau de pêche « Sidi Mâamar », a failli emporter la vie des quatre pécheurs à bord. Tout a commencé selon nos sources de la marine dans la nuit du vendredi à samedi, après que le frêle bateau ait quitté le port de pêche de Ténès en vue d’une nuitée de pêche ordinaire à ses fréquentes sorties. Mais à la mer montée, les caboteurs ont eu surtout la mauvaise surprise d’une panne sèche de carburant. Ce qui les a fait perdre tout contact aux environs de 12 heures. L’alerte fut ainsi donnée en fin de journée par leurs collègues et leurs familles, comme le bateau en question ne donnait toujours pas signe de vie. C’est ainsi que les unités marines conjointes des wilayas d’Oran, Chlef, Mostaganem et d'Alger ont lancé une opération de recherche. Quelques heures plus tard, l’embarcation a été retrouvée avec à son bord les quatre marins pêcheurs vers les coups de 23 heures. Elle fut trouvée à 32 miles marins (60 km) au nord de "Hadjrat Nadji", dans les eaux internationales à la hauteur de la commune d’El Marsa (Chlef) et d’Ouled Boughalem (Mostaganem), a-t-on fait savoir. Les quatre pêcheurs ont été acheminés au port de Ténès (Chlef) où les premiers soins leur ont été dispensés. Le bateau de pêche "Sidi Mâamar 2" avait embarqué du port de Ténès vendredi avant que son moteur ne tombe en panne faute de carburant. Il avait été tiré par les courants et les grosses vagues loin des eaux territoriales nationales, a-t-on ajouté de même source.