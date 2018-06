MOSTAGANEM : Un avocat condamné à un an de prison ferme

Un avocat près du barreau de Mostaganem a été condamné par le tribunal de Mostaganem à une peine d’un an de prison ferme, assortie de 100.000 dinars d’amende et un million de dinars de dommages-intérêts pour escroquerie et extorsion de fonds. Selon la lecture de l’ordonnance de renvoi, l’avocat qui poursuivait la victime, au nom de son client, pour une affaire de chèque sans provision, a exigé de la victime 40 millions de centimes contre l’abandon des poursuites. Une fois le montant remis à l’avocat, ce dernier n’a pas retiré la plainte et l’affaire a suivi son cours. Devant cet état de fait, la victime a immédiatement déposé plainte contre l’avocat. Présenté à la barre, l’avocat a été inculpé par le tribunal.