MOSTAGANEM : Un Egyptien tue sa femme

Lundi dernier, à 18 heures 15 minutes, les services de la police nationale ont reçu un appel téléphonique, informant de la survenue d’un crime à la rue ‘’Bouazza Charef’’ au quartier de la Pépinière. Se déplaçant sur les lieux, les éléments de la police judiciaire ont confirmé le crime dont a été victime une femme répondant aux initiales de N.K.KH, âgée de 32 ans. Ils sont parvenus à arrêter le suspect, répondant aux initiales de M.A.A.A.M, âgé de 34 ans, de nationalité égyptienne et qui n’est autre que l’époux de la victime. Ce dernier était encore en possession de l’objet du crime, un gros vase en marbre. Le communiqué de la police, souligne également que la grand-mère de la victime a fait également l’objet d’une agression, et souffre de graves blessures, et a été transférée vers l’établissement public hospitalier de Mostaganem où elle demeure sous observation médicale. Le mis en cause a été arrêté sur le champ, et le corps de la victime a été évacué en urgence pour confirmer le décès et a été mis à la morgue. Quant à l’enquête, elle poursuit son cours pour déterminer les tenants et autres aboutissants de ce crime qui n’a pas encore livré tous ses secrets.