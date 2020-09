MOSTAGANEM : Un 1er quota de 10 000 bavettes livré à la direction de l’Education

Dans le cadre de l'accord entre le Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de la Famille et le Ministère de la Poste et Télécommunications, en particulier avec la Chambre Nationale de l’Artisanat, en plus de la participation d'Algérie Télécom, la direction du Tourisme, de l'Industrie Traditionnelle et du Travail Familial de Mostaganem apporte sa contribution dans le soutien du secteur de l’Education nationale. Dans ce cadre, dix Mille (10.000) masques de protection ont été remis récemment à la direction de l'éducation de la wilaya de Mostaganem et ce, en présence du directeur des communications d'Algérie-Télécom de Mostaganem, du directeur de l'éducation de la wilaya, du représentant de la Chambre de l'artisanat et de l'artisanat, ainsi que du président de la chambre de l’artisanat, a-t-on appris de la direction du Tourisme de Mostaganem. Dans le même contexte, la direction de l’artisanat qu’un autre quota de douze mille (12.000) autres masques de protection est prévu de faire l’objet d’une seconde livraison au même secteur local de l’Education et ce, le Mercredi prochain du 9 septembre 2020 soit, à la veille du déroulement des examens de fin d’année, soit un total de 22.000 bavettes. La même source rappelle que cette action de soutien entre dans le cadre du protocole de la prévention sanitaire contre la propagation du Coronavirus, tout en faisant remarquer que ces opérations entrent dans le cadre d’un accord conclu au niveau central qui stipule, entre autres dispositions, que le secteur des postes et télécommunication, à travers sa filiale, Algérie-Télécom, équipera toutes les Chambres de l’Artisanat et ateliers de couture .du territoire national, avec des machines à coudre afin qu’elles puissent augmenter leur niveau de production des masques de protection sanitaires, de leur fabrication.