MOSTAGANEM : Triste sort des forêts récréatives

Malheureusement, ces dernières sont loin de répondre à leur vocation initiale, elles ont fini par la perdre avec le temps et se sont transformées en des lieux où les familles n’osent plus s’aventurer et où désormais le plaisir règne en permanence en maitre des lieux et des circonstances ! En ce printemps qui tire à sa fin, beaucoup de familles s’orientent vers les forêts, afin de s’offrir du beau temps et se partager de copieux repas au sein de ces massifs forestiers conçus pour la récréation et la détente. Hélas, ces coins sont devenus des bars et des boites à ciel ouvert où tous les interdits sont permis. De tels spectacles hors du commun ont fait fuir les familles, qui n'osent plus s'aventurer dans de pareils endroits qui ne sont pas sécurisés. A cet effet, les 10 forêts récréatives de la wilaya de Mostaganem, situées à la région « est » (07 existent le long de la côte et 03 au sein du tissu interne de la wilaya) ne semblent point répondre à ce statut. Squattées à l’année pour les divertissements, les familles interdites de ces lieux de quiétude préfèrent les axes routiers boisés de la wilaya, s’exposant au risque des accidents, mieux que de se faire agresser dans ces forêts si dangereuses. Très mal entretenues, malgré les opérations d’entretien menées de temps à autre par la conservation des forêts, ces dernières manquent également d’aménagement et ne sont point gardées. Ce laisser-aller a permis à des personnes immorales de les utiliser à des fins de débauches. Devenues presque interdites aux familles, les forêts récréatives n’attirent plus de gens qui n'osent point s'aventurer en ces lieux vu le manque de gardiennage, et surtout la transformation des forêts en des lieux de débauche. Rares sont les organisateurs des excursions qui tentent de s’arrêter en ces forêts récréatives. Devant cet état de fait, il est temps pour les pouvoirs publics de récupérer ces forêts destinées pour offrir des coins de repos et de bien-être aux familles et surtout aux malades atteints de pathologies chroniques surtout ceux souffrant de troubles respiratoires qui ont tant besoin d'air pur et de calme, loin du stress de la vie quotidienne.