MOSTAGANEM : Timide reprise des activités des agences de voyage

Les agences de tourisme et de voyage concernées par la première étape de déconfinement ont repris leurs activités de manière timide dans la wilaya de Mostaganem, en attendant la réouverture des frontières terrestres et du trafic aérien. La feuille de route établie par le gouvernement pour sortir du confinement, à partir du 7 juin, a eu un écho positif chez les propriétaires des agences de tourisme qui estiment que leur reprise effective est désormais tributaire de la réouverture des frontières terrestres et la reprise des transports aériens et maritimes, ainsi que le lancement des procédures d'octroi des visas. Pour M. Ammour Abdelkader, directeur de l’agence "les Sablettes’’, la crise du coronavirus (Covid-19) constitue un "véritable désastre", notamment pour les petites agences. Il s’est dit optimiste et assure avoir les moyens de traverser les turbulences provoquées par la pandémie de coronavirus, tout en mettant en place une stratégie efficiente pour accompagner les agences de tourisme et de voyage, classées parmi les activités économiques, commerciales et de services les plus affectées par la pandémie de coronavirus. Il a, par ailleurs, fait savoir que les préparatifs de la saison estivale comprenant, entre autres, la réservation de billets d’avion, d'hôtels, se déroulent mal à cause de cette conjoncture exceptionnelle, et que le ministère de tutelle et l’ensemble des organismes concernés sont au courant, dit-il, de nos préoccupations. Une situation qui nécessite de réfléchir sérieusement à la préparation de la prochaine saison touristique.