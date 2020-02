MOSTAGANEM : Tentative d’effraction au domicile du défunt Belahmar

Moult questions planent sur Mostaganem suite à l’annonce, ce lundi 24 février, d’une tentative d’effraction qui a visé le domicile du « Raqi » Belahmar, dit Abou Mouslim assassiné en décembre dernier. « Ils ont fracturé la porte principale de la maison et ont tenté d’y pénétrer ». C’est ce qu’a déclaré le fils du défunt au correspondant du site El Bilad qui rapporte l’information. « Quand ils nous ont vu arrivé, ils ont pris la fuite », a-t-il ajouté. Selon ce site, deux individus se sont rendus à bord d‘un véhicule au domicile de la famille Belahmar, désormais installée à Mostaganem et ont tenté d’y pénétrer. Si beaucoup y voient un lien avec l’assassinat, en décembre 2019, du célèbre « Raqi », aucune piste sérieuse ne l’établit pour l’heure. L’enquête ouverte nous en dira un peu plus dans les heures ou les jours à venir. Rappelons que le 23 décembre 2019, la ville de Relizane se réveillait sur l’annonce de l’assassinat du célèbre Raqi Belahmar, dit Abou Mouslim. Cet acte horrible s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche 22 décembre, vers 2h du matin, quand un individu, muni d’une arme blanche, s’est présenté au domicile de la victime et a actionné la sonnette. Sur son insistance, le « Raqi » a fini par lui ouvrir la porte, et sans tarder, son agresseur lui a asséné une série de coups de couteau avant de prendre la fuite. Transféré aux urgences de l’EPH de la ville, l’infortuné a succombé à ses blessures. Il a laissé derrière lui une veuve et 5 enfants – dont le dernier n’a que 2 ans – ainsi que tout un monde qui croyait en ses pratiques de la roqia.