MOSTAGANEM) : Souk Mesra ouvrira ses portes vendredi prochain

Une bonne nouvelle pour des commerçants, consommateurs et citoyens de la région qui fera certainement leur bonheur et ils doivent cependant ne pas perdre de vue les gestes barrières et les précautions d’hygiène .En effet, selon un communiqué publié récemment par le Président de l’APC de la Commune de Mesra dans la wilaya de Mostaganem, il est porté à la connaissance de tous les commerçants et citoyens que le marché communal hebdomadaire appelé « Souk Mesra » sera désormais ouvert au public, à partir de vendredi prochain. A cet égard, il est indiqué que cet espace commercial accueillera les activités commerciales relatives à la vente de véhicules, d’animaux ainsi que la vente de fruits et légumes, présents dans le territoire communal. Selon ce même communiqué, il est indiqué que la réouverture officielle de ce marché hebdomadaire prendra effet à compter du 23 Octobre 2020, correspondant à la journée du Vendredi prochain .Dans le contexte de cette reprise des activités commerciales à l’intérieur du Souk, il a été précisé que toutes les personnes qui seraient présentes dans cet espace commercial sont dans l’obligation de prendre les mesures de prévention ,relatives à l’application du protocole sanitaire contre la propagation de la Covid-19. Le Président de l’APC de Mesra a rappelé que cette décision de réouverture du « Souk hebdomadaire » vient en application de la décision du wali de la wilaya de Mostaganem n°3036, datée du 15 Octobre 2020.