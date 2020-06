MOSTAGANEM : Seulement 1700 commerçants sur 3700 ont bénéficié de la prime de solidarité

Lundi passé, à 09 heures, au siège de la Direction du Commerce de la wilaya de Mostaganem, une réunion de travail a regroupé les cadres de cette direction avec le Directeur de la Chambre de Commerce et de l’industrie et le chef de Bureau de la coordination générale des commerçants et artisans de Mostaganem, a révélé M. Sid Ahmed Ghali, chef du service d’observation des marchés et de l’information économique de la direction locale du commerce Séance de travail à la Direction du commerce .La rencontre en question a porté sur l’opération d’octroi d’une prime de solidarité, consistant en une aide financière de soutien a des commerçants impactés par la cessation temporaire de leur activité, du fait de l'épidémie du virus Corona.19 .Dans ce cadre, il a été fait le point de la situation de cette opération qui a fait ressortir que, quelque 1700 commerçants ont déjà bénéficié de la subvention en question et ce, parmi les 3700 commerçants ciblés et inscrits dans la liste établie et actualisée jusqu’au jour d’aujourd’hui. En outre, dans les discussions de cette réunion, il a été question dispensé cette catégorie de commerçants du document d'affiliation à la Sécurité sociale qui n’est plus exigible à la constitution du dossier de demande d’aide financière. Enfin le dernier point à être discuté entre les représentant de l’administration et représentant de la profession, a été la prolongation de la durée qui est accordée aux retardataires pour finaliser et fournir leurs dossiers pour pouvoir bénéficier de l’aide ,conformément au dispositions en vigueur.