MOSTAGANEM : Sensibilisation contre les dangers de la baignade dans les zones interdites

La direction du tourisme en coordination avec les éléments de la protection civile de la wilaya ont lancé une campagne de sensibilisation au profit des estivants sur la nécessité de faire preuve de vigilance et d'éviter la baignade dans les zones rocheuses et les plages non surveillées. Sur les lieux plusieurs, citoyens ont pris conscience quant aux risques menaçant leurs vies et la difficulté des opérations de sauvetage en cas de noyade où plusieurs personnes ont péri l'année dernière. Des conseils sont prodigués à ces derniers en raison des risques majeurs qui les guettent. Notons que chaque année, plusieurs campagnes de sensibilisation sont organisées par les services de la protection civile s’articulant autour des dangers de la baignade dans ces zones interdites.