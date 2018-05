MOSTAGANEM : Secousse tellurique de 3,8 sur l’échelle de Richter

Les habitants de Mostaganem et des communes limitrophes de la wilaya ont ressenti une secousse tellurique de magnitude 3,8 enregistrée ce jeudi passé aux alentours de 20h, a-t-on appris de source bien informée. L’épicentre de la secousse a été détecté à 18 kilomètres au nord de la wilaya. La direction de wilaya de la protection civile a mobilisé des équipes pour s’enquérir de la situation au niveau de la wilaya et "aucun dégât n’a été déploré" sauf une panique parmi les citoyens, a-t-on appris de la cellule de communication et de presse de la

protection civile de wilaya.