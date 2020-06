MOSTAGANEM : Satisfaction affichée des commerçants ré-autorisés à ouvrir

De nombreux commerçants de diverses activités ont poussé un soupir de soulagement après la décision d'autoriser la reprise de leur commerce, qui a été suspendu pour une période en raison des mesures préventives contre la propagation de l’épidémie virale Covid19.Certains d'entre eux, ont exprimé leur satisfaction d’avoir reprendre l'activité et parmi eux les propriétaires des salons de coiffure pour hommes qui estiment avoir été gravement affecté financièrement ,suite par à la fermeture de leurs boutiques pendant plus d'un mois. C’est aussi le cas pour d'autres commerçants ayant des activités de boissons rafraichissantes et de confiseries traditionnelles, la vente d’équipement ménagers électroniques, d’ustensiles, de produits cosmétiques et parfums. Dans une autre phase en cours d’étude par les autorités, il est attendu que le reste des activités qui seront autorisées, en temps opportun, qui ne saurait pas trop tarder, a-t-on appris faire appel. Déjà, ceux qui viennent de renouer avec leurs activités ont pris leurs dispositions pour faire respecter la nécessité de l’application des mesures sanitaires préventives et entendent ne pas se laisser aller vers d’autres contraintes administratives qui pourraient êtres plus sévères.