MOSTAGANEM : Salon de la qualité et de l’innovation à Mostaland

Hier, lundi 30 décembre 2019, s’est ouvert le salon de la qualité dans le « Parc Mostaland » de Kharrouba. Les activités du salon et de l’innovation sont organisées par la Direction de l'Industrie et des Mines, sous le patronage du wali de Mostaganem, en partenariat avec l'Agence de Développement de la PME et de la Promotion de l'Innovation. Cet évènement auquel participent divers opérateurs de divers secteurs économiques venant de plusieurs wilayas du pays est ouvert. Ce salon, indique-t-on vise à mettre en valeur la qualité des produits de fabrication locale et nationale ainsi que la sensibilisation et l’information des consommateurs de même que les opérateurs économiques, notamment les chercheurs universitaires concernés, sur l’importance que revêt la qualité des produits Algériens, vis-à-vis de la conformité aux normes internationales. Il est également souligné que les produits « made in Algeria » satisfassent les besoins du marché interne mais, ils doivent également se montrer agressifs et concurrentiels pour se frayer une place dans l’export vers l’étranger. C’est là une opportunité pour échanger leur savoir-faire, en espérant leur adhésion à la politique du gouvernement en matière de compétitivité économique nationale et internationale, notamment dans celle du savoir. Et, comme l’a si bien dit un spécialiste du marché international : « nul doute que la qualité paye toujours ».