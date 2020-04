MOSTAGANEM : Saisie de plus de 159 millions de cts de téléphones mobiles et accessoires

Dans un point de contrôle routier érigé au niveau de la route nationale n ° 11, reliant les wilayas de Mostaganem et d'Oran, les éléments du groupement territorial de la gendarmerie nationale de Mostaganem, ont immobilisé une véhicule suspect du type « Kia Sportage » et procédé à sa fouille. Celle-ci a permis de découvrir et de saisir un important lot de téléphones mobiles et divers accessoires, destiné à être écoulées, sur le marché interne, par voie de transactions illégales .Il s’agit de 128 téléphones portables de différents types et tailles, 20 cartes électroniques,104 batteries de différents types et tailles, 1198 accessoires téléphoniques, En plus de 30 écouteur radio Bluetooth. Dans les détails, la saisie porte sur : 30 téléphones « Huawei PRIME Y7 » ,10 téléphones « Huawei P30 LITE »,25 téléphones « Nokia 110 »,50 téléphones » Nokia 105 »,13 téléphones E1207Y « SAMAUNG DUOS », 20 cartes électroniques,13 de batteries type « M27 »,15 batteries « ROMEX », 15 batteries « ISTRA2 », 09 batteries de type « M18 »,13 batteries de type « M05 », 09 batteries « STAR PLUS »,10 batteries « STREAM »,20 batteries « IRIS I350 », 100 amortisseurs de téléphone portable, 60 amortisseurs de mobiles pour femmes,30 amortisseurs SAMAUNG Type M20 anti-chocs « SAMAUNG A10S »,43 Protection anti-chocs « SAMAUNG J2 PRIME », 09 Protection anti-chocs « CONDOR T7 »,26 Protection anti-chocs « OPPO A3S »,70 Protection d'écran « CONDOR T8 »,130 Protection d'écran « CONDOR T8 »,50 Protection d'écran « 9D CONDOR T7 »,50 Protection d'écran « 9H CONDOR T7 », 200 Film » de protection écran « SAMAUNG A20S »,100 Films de protection écran « M30 SAMAUNG »,200 Films de protection écran « A10 SAMAUNG »,100 Films de protection écran » OPPO F9 », 30 Radio espionnage radio Type de tracé REDMI. La valeur financière totale des saisies est estimée à 1592450,00 Dinars.