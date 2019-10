MOSTAGANEM : Saisie de plus de 110 kg de viandes blanches au Marché couvert

Les services spécialisés du Commerce et de la répression des fraudes ont fait récemment une descente au niveau du marché couvert du centre-ville de Mostaganem où ils ont confisqué une importante quantité de viandes blanches destinée à la consommation. Les services du Commerce ont ainsi procédé à la saisie de 108 kilogrammes de viande de poulets impropres à la consommation. Au cours de leur inspection, sur les mêmes lieux, ils ont également procédé à une autre saisie de plus de 07 kilogrammes de viande de dinde non conforme à la réglementation en vigueur ; en effet, celle-ci, faisait l’objet de commercialisation et ce, sans aucun marquage ni certificat vétérinaire, a-t-on appris .A noter que, le chef de service de l’observation du commerce et de l’information ,auprès de la Direction du Secteur a révélé que, cette expédition de contrôle et d’inspection a été déclenchée à la suite de nombreuses plaintes parvenues à ses services ,de la part de nombreux consommateurs inquiétés par la qualité douteuse de ces viandes blanches, sources de protéines très prisées et abordables.