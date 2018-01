MOSTAGANEM : Saisie de plus de 10 000 bouteilles de boissons alcoolisées

Comme chaque fin d’année, à pareille occasion, les services de police tous corps confondus exécutent plusieurs opérations dans le cadre de la protection et sécurisation des biens et des personnes pour maintenir l’ordre et la stabilité. En ce sens, les services de sécurité de Mostaganem ont mis en place, comme de coutume lors de grands évènements, un dispositif spécial pour pourchasser les vendeurs illicites de boissons alcoolisées et les trafiquants de drogue et produits hallucinogènes. C’est dans ce contexte, qu’un communiqué rendu public hier par la cellule de communication et de presse de la sûreté de wilaya de Mostaganem, indique que ses services érigés à travers la wilaya ont saisi à la veille des fêtes de fin d’année 2017, une quantité de 10424 bouteilles de boissons alcoolisées de différentes marques. Ces coups de filet ont conduit à l'arrestation de sept individus qui après les procédures d’usage et la constitution de dossiers judiciaires, ont été présentés à la justice pour répondre de leurs actes. En effet, c’est dans le cadre de la lutte contre le crime sous toutes ses formes et particulièrement les boissons alcoolisées commercialisées illégalement qui connaissent un grand essor durant de tels évènements, que plusieurs opérations de contrôle ont été déclenchées à travers le territoire de la wilaya pour la sécurisation des biens et des personnes, où plus de 10 000 bouteilles de boissons alcoolisées ont été saisies et remises aux services des domaines compétents. Notons que, les opérations de saisie se sont déroulées comme suit : Le 26/12/2017, 2700 bouteilles d’alcool ont été saisies dans la commune de Sour, dans la daïra d’Ain Tédelès ; à El Hchem, dans la commune de Sayada, 1774 bouteilles ont été saisies, également, c’est à la salamandre que la police de la 4ème sureté a saisi 116 bouteilles d’alcool. A Ain Sidi Cherif commune de Mesra, se sont 5834 bouteilles d’alcool, 02 armes blanches (épées) et 10 feux d’artifice de gros calibre, qui ont été saisis.