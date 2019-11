MOSTAGANEM : Saisie de pétards par les gendarmes et la police

Ce week-end, les éléments du groupement de la gendarmerie nationale de Mostaganem, ont réussi à intercepter un chauffeur de taxi, âgé de 31 ans, qui assurait le trajet entre Oran et Mostaganem, par la route nationale n ° 11. L’inspection du véhicule intercepté a permis de découvrir dans son coffre une quantité considérable d'explosifs de fabrication étrangère estimée à 143 boites de marque « Zidane » dont la valeur est estimée à 26500,00 Dinars. Le suspect a fait l’objet d’arrestation tandis que la marchandise saisie a été remise aux services des douanes. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre le phénomène du trafic de feux d'artifice, à l'approche de la célébration du « Mawlid Ennabawi », et considérant que ce phénomène est une menace pour la sécurité et la santé publique des citoyens, les services de Sûreté de la wilaya ont reçu des informations faisant état d’opérations promotion, vente et distribution, de produits pyrotechniques en l’occurrence des feux d’artifices à travers les wilayas du pays et ce, via le réseau social Facebook. L'exploitation des informations sécuritaires a permis d'attirer le suspect qui est un jeune homme de 24 ans, originaire d’une ville de l’Est du pays. Cet individu a été arrêté au niveau de la commune de Kheir-Eddine, alors qu'il se trouvait à bord d'un véhicule utilitaire du type "Peugeot ».L’inspection minutieuse de la voiture à permis de découvrir pas moins de 524 bâtons de feux d’artifice de grand format, de marque « Signal » bien dissimulés à l’intérieur dudit véhicule. Les éléments de la sûreté urbaine de Kheir-Eddine ont découvert également, quelque 16 comprimés de psychotropes, de marque « NEURIKA PREGAPALINE » au dosage à 150 milligrammes par comprimé, en possession du suspect .Outre la saisie de ces substances dangereuses, les services de la sûreté de daïra ont mis en branle toute la procédure juridique à l’encontre du suspect. Un dossier judiciaire a été déposé à son encontre et présenté par devant le procureur de la République près le tribunal de Ain Tedeles.