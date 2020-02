MOSTAGANEM : Saisie de 843 psychotropes

Les forces de police judiciaire des 3ème et 4ème sûreté urbaine de Mostaganem ont réussi, en deux opérations distinctes, à saisir 843 comprimés de psychotropes et à arrêter les trafiquants de drogue, a-t-on appris. La première opération est intervenue suite à une information parvenue au service de le la sûreté selon laquelle un individu vendait de la dogue, en gros, à Mostaganem. Selon cette information, et après une opération de surveillance, les policiers de la troisième (3ème) sûreté urbaine ont pu arrêter le suspect incriminé et ont, saisi 684 comprimés d’hallucinogènes de différents types. Les enquêtes qui s’en sont suivies ont montré également que le dealer allait les remettre immédiatement à un autre trafiquant de drogue en vue de leur vente au détail . Par ailleurs ;la même source a précisé que la perquisition de son domicile a permis également de mettre la main et saisir un sabre (Seyf) qui est considéré comme arme blanche de 6ème classe ainsi que des jumelles professionnelles, spéciales pour la vision nocturne . Dans le même contexte, les forces de police judiciaire de la quatrième (4ème) sûreté urbaine ont réussi à saisir 159 comprimés hallucinogènes de de marque « Tramadol et Lyrica ». A noter que cette opération est intervenue également à la suite de la réception, par le service de la sûreté, d'informations indiquant qu'un jeune homme de 25 ans résidant dans la wilaya de Mostaganem, vendait des comprimés de psychotropes au niveau du quartier de Salamandre à bord d’un véhicule .Ainsi, après une opération de surveillance, le suspect a fini par être arrêté par les forces de police , en flagrant délit, au bord de la mer. Un dossier de poursuite judiciaire a été dressé à l’encontre des mis en cause qui ont été présentés par-devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem.