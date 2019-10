MOSTAGANEM : Saisie de 539 unités de boissons alcoolisées

Dans la lutte contre la criminalité de toutes sortes à travers le secteur de la sécurité de la province de Mostaganem, en particulier la vente illégale de boissons alcoolisées, la police judiciaire a saisi, dans deux opérations distinctes, le soir du 17 octobre, plus de 500 unités de boissons alcoolisées de différentes marques et formats en procédant notamment, à l’arrestation des vendeurs ,mis en cause .S’agissant de la première opération, menée par la police judiciaire de la wilaya, s’est soldée par la saisie de 349 unités de vin de marques locales et étrangères. Les informations parvenues aux services de la sûreté ont indiqué qu'une femme de 41 ans, accompagnée d'un partenaire, vendaient illégalement de l’alcool, dans la Commune de Mazagran, (Mostaganem). Son partenaire âgé de 22 ans ainsi qu’un autre jeune homme de 19 ans ont été arrêtés dans leurs domiciles respectifs. L'enquête a révélé que ce dernier faisait l’objet de recherches judiciaires, en vertu d'un mandat d'arrêt délivré par le juge du tribunal de Mostaganem, dans une affaire de vol qualifié.- La deuxième opération a été effectuée par les forces de police de la Daïra de Sidi Lakhdar, au terme de laquelle, ils ont saisi 190 unités de boissons alcoolisées de marques et formats divers. Ces boissons en question destinées à la vente illégale ont été saisies au niveau du domicile d’un suspect âgé de 62 ans, demeurant dans la Commune de Sidi Lakhdar (Mostaganem).Suite à cette saisie d’un total de 539 unités d'alcool, les personnes arrêtées tombent sous l'inculpation de vente, sans licence, de boissons alcoolisées tandis que des poursuites judiciaires, à leur encontre, ont été engagées.