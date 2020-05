MOSTAGANEM : Saisie de 435 téléphones portables pour absence de factures

Dans le cadre de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes , les éléments de la gendarmerie nationale de Mostaganem ont saisi 435 téléphones portables ,suite à une opération de contrôle , effectuée le 05 mai 2020 à 11h00 du matin à au niveau de la RN 11, reliant entre les wilayas de Mostaganem et Oran, où leur intention fut attirée par un véhicule suspect de marque Hyundai dans lequel deux personnes étaient à bord, âgées d’une trentaine d'années , en provenance de la wilaya d’Oran vers Mostaganem. Après la fouille du véhicule ,il a été découvert à son intérieur 120 téléphones portables du type Zip2 Bleus plus gris, 115 de type Zip2 Mini Bleus, 100 du type Zip2 Mini Rouges plus Noirs et 100 du type Zip2 Mini blancs plus Bleus. Deux délits ont été relevés à savoir : absence de factures et la pratique de l’activité commerciale sans inscription sur le registre de commerce. La saisie globale est estimée à 1106700 DA, laquelle a été remise à la direction des biens de l’Etat de Mostaganem.