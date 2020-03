MOSTAGANEM : Saisie de 3 quintaux de poulet avarié

Selon la direction du commerce de la wilaya, près de 78 kg de viandes impropres à la consommation ont été saisies mercredi dernier dans un local commercial, situé dans le quartier de 200 logements, en plus d’une autre quantité de 3 quintaux de poulet impropre à la consommation dans la commune de Kheir-Eddine. En effet, cette opération a permis aux services concernés de contrôler la qualité des produits exposés à la vente, ce qui a conduit à la saisie de cette importante quantité de viande blanche avariée. Cette quantité de viande a été saisie et enterrée par la suite tandis que les fraudeurs sont poursuivis en justice, a-t-on signalé. Ce dispositif de lutte contre la spéculation des prix des produits de large consommation a été renforcé aussi bien au niveau des marchés de gros que ceux de détails, pour faire face à la flambée des prix injustifiée sur les marchés, Cette opération de contrôle qui intervient dans un contexte très particulier marqué par l'épidémie du coronavirus (Covid-19) vise à lutter contre la spéculation et à préserver le pouvoir d'achat des consommateurs. Dans ce contexte , plus de 6 tonnes de produits alimentaires, ont été également saisies durant cette même journée, Selon la même source, l 'enquête a permis de découvrir que ces produits étaient stockés dans des entrepôts et mis à la vente suite au rush des citoyens, le premier entrepôt contenant 160 bidons d’'huile alimentaire de 5 litres et 160 autres de 4 litres, 1,6 tonne de sucre, 175 kg de café en poudre et 240kg vert , plus d'une tonne de tomate en conserve , 860 kg. de fruits secs ,171 kg de noix de coco, 235 kg de riz, 425 kg d'arachides, 136 kg de confiture, 27.648 cubes exhausteurs de goût (jumbo), et 640 flacons de vinaigre. Le deuxième entrepôt , lequel appartient à un autre commerçant contenait , quant à lui, 42 sacs de lait en poudre pesant chacun 25 kg, soit plus d'une tonne au total pour une valeur de 460.000 dinars. Notons que des sanctions seront prises à l'encontre des contrevenants comme la fermeture du commerce, la saisie des produits incriminés et la poursuite judiciaire. Il y’a lieu de signaler que la direction du commerce de la wilaya a mobilisé 13 brigades , affectées au contrôle des prix et la répression des fraudes. Le ministère du commerce a appelé en ce sens les citoyens à signaler les dépassements des commerçants sur les produits de large consommation et réglementés ainsi qu'aux risques d'hygiène qui peuvent nuire à la santé des consommateurs et ce en appelant le numéro vert "1020".