MOSTAGANEM : Saisi de 40,7g de cocaïne "pure" par la police

Les services de la sûreté de la wilaya de Mostaganem ont procédé hier au niveau du quartier de5 juillet à la saisie d'un (40,7) grammes de cocaïne "pure" et à l'arrestation de deux individus dont une jeune fille âgée de 18 ans pour "importation et trafic de drogues dures", a indiqué hier le communiqué de la police à Mostaganem. Le communiqué révèle que les services de la sûreté de la wilaya de Mostaganem ont pu mettre hors d'état de nuire ce groupe criminel et ont saisi 40,7 g de cocaïnes "pure", 4,72 g de kif traité et 17000 DA, de comprimés psychotropes et d’armes blanche. Les deux individus arrêtés, un homme répondant aux initiales,’’G.A.R ‘’âgé de 36 ans et une jeune fille, ‘’H.A’’ âgée de 18 ans, ont été présentés devant les juridictions compétentes, et placés sous mandat de dépôt. Par contre trois autres complices identifiés, sont toujours en fuite. Concernant la quantité de cocaïne "pure" saisie (40,7) grammes, notons que la valeur d'un gramme de cocaïne traitée varie entre 20.000 et 25.000 DA, selon des sources sécuritaires.