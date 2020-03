MOSTAGANEM : Rien ne va plus au CFPA de Kheir-Eddine !?

Dans ce contexte, des employés dudit CFPA se seraient élevés contre ce qu’ils qualifient d’injustice, a-t-on appris de source interne. Selon notre source, le directeur, installé depuis une année à la tête de cet établissement qui a consommé 4 directeurs à cause de la mauvaise gestion, a procédé dernièrement à la suspension d’un conseiller à l’orientation. Ce dernier a été traduit devant la commission de discipline pour avoir blâmé un gardien qui a laissé un élève entrer avec son motocycle. Cet incident, selon la même source, n’a pas été du gout du directeur qui a préféré punir le conseiller sans prendre en compte les explications données par ce dernier. En revanche, le gardien n’a pas été inquiété et on n’a pas jugé utile de le traduire lui aussi devant la commission de discipline. Par ailleurs, on apprend que le secrétaire de la section syndicale au niveau du même établissement, un enseignant de mathématique de son état, a été retenu comme membre de la commission paritaire, ce qui constitue selon notre source, une violation des règles en vigueur en matière de représentativité dans les commissions paritaires. On apprend, aussi dans un autre sillage, que l’ex-directeur de la formation professionnelle de la wilaya de Mostaganem avait ramené de la wilaya d’Oran un formateur qu’il a désigné comme chef du bureau intersectoriel à la Direction de wilaya avant de le promouvoir chef de service. Ce dernier, selon toujours notre source, aurait bénéficié après quelques mois de travail à Mostaganem d’un logement de fonction à Kharrouba, alors qu’au même moment d’anciens cadres du secteur n’ont pas trouvé où se loger, parcourant des kilomètres pour se rendre à leurs lieux de travail.