MOSTAGANEM : Repêchage du corps sans vie d’une jeune femme

Alertés, les éléments de la protection civile sont intervenus à la plage "Chaibia" pour une opération de recherches et de secours d'une femme portée disparue au large de la commune de Benabdelmalek Ramdane. Il s’agit d’une jeune femme de 22 ans, originaire de Relizane, a-t-on appris. La victime s’est baignée malgré que la mer était très agitée avec des vents violents d’une vitesse allant de 40 à 50 km, sans mesurer les conséquences de son acte. En dépit du mauvais temps, les maitres nageurs ont entamé des recherches dans des conditions très difficiles, et ont pu repêcher le corps de la victime inanimée, après une heure de recherches, lequel a été déposé à la morgue de l’hôpital. L’opération de secours a été supervisée par un lieutenant plongeur, le chef de l'unité Kharouba, le chef de l'unité Hassi Mamache en plus de 2 agents. Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les causes de ce drame, a-t-on ajouté .Notons que les services de sécurité traquent quotidiennement les baigneurs à travers les plages de la wilaya, dans le cadre des mesures de sécurité visant à empêcher la propagation du Coronavirus. Plusieurs jeunes inconscients des dangers de la pandémie, se sont rassemblés récemment sur les plages pour se baigner sans se rendre compte de la crise sanitaire, malgré les campagnes de sensibilisation et mesures de précaution.