MOSTAGANEM : Repêchage des corps de deux sœurs à Sonacther

Les corps sans vie de deux sœurs ont été repêchés ce mardi 28 Août 2018 au niveau de la plage Sonacther, dépendant administrativement de la commune de Mostaganem. En effet, au cours de la matinée (vers les 8 heures 5 minutes), les deux victimes de noyade ont été retrouvées inanimées. Il s’agit de B.M. âgée de 17 ans et B.I, âgée de 15 ans, originaires de la localité de Hamadna, relevant de la wilaya de Relizane. Les victimes se baignaient, vraisemblablement, au niveau d’une zone rocheuse, interdite à la baignade et non surveillée, située à l’ouest de la plage de Chellif (Mostaganem). Déclarées perdues en mer, l’alerte fut donnée à 15 heures 45 minutes le lundi en soirée, où tous les moyens humains et matériels de la protection civile ont été mobilisés pour les secourir, mais en vain. Leurs corps sans vie n’ont pu être découverts que le jour d’après. Leurs dépouilles mortelles ont été transférées vers la morgue de l’hôpital de Mostaganem.