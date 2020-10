MOSTAGANEM : Réouverture du bureau de Poste de ‘’Tazgait ‘’

A l'occasion de la journée mondiale de la poste , coïncidant avec le 9 octobre de chaque année et en vue d’améliorer les conditions de vie notamment dans les zones d’ombre, un bureau de poste moderne, connu sous le nom "Takkourt" , situé dans la commune de Tazgait, a été inauguré avant-hier jeudi par le directeur d’Algérie Poste M. Benosmane Bendhiba , en présence des cadres de la direction d’Algérie poste et des autorités locales. Le bureau en question a connu des aménagements ainsi qu’une extension, passant d’un guichet à huit. Il a été doté de nouveaux équipements et de nouvelles technologies, à l’image de la ligne « IBP » et la « fibre-optique » disposant d’un système de sécurité performant. Il est composé d'une salle d'attente équipée de plusieurs chaises en plus d'un couloir réservé aux personnes aux besoins spécifiques. Ce bureau va assurer toutes les opérations postales à l’image du paiement de factures de l’Algérienne des Eaux et de la Sonelgaz. En cette occasion, une vidéo a été diffusée à l’ensemble des présents, concernant le nouveau service de paiement électronique via mobile appelé « Barid PAY », lequel est désormais disponible. Il s’agit d’une nouvelle méthode de paiement, appelée (Pay) qui vise la facilitation des différentes transactions financières à distance, et ce par une simple démarche exécutée sur un téléphone mobile (Smartphone). En ce sens, le directeur a précisé que l’acquisition des Terminaux de Paiement Electronique (TPE) par les commerçants ainsi qu’aux commerçants des produits pharmaceutiques, permet aux clients, porteurs de la carte «Edahabia» de payer leurs achats et services par carte et éliminer, ainsi, les risques de manipulation du cash et de déplacement dans les bureaux de poste pour le retrait d’argent. Cet évènement était une vraie occasion, pour rendre hommage au défunt Belhadji Zerouki, fonctionnaire d’Algérie poste, récemment décédé à la suite d’une maladie, connu par son professionnalisme et dévouement vis-à-vis de son métier, dont la famille a été honorée .Notons que 21 bureaux de poste situés dans des zones d’ombre ont été touchés par les opérations d’extension et de réhabilitation. Ce type d'infrastructures va sans doute renforcer et améliorer la qualité du service public au niveau de cette contrée .Tout cela pour se rapprocher davantage des citoyens dans la wilaya de Mostaganem, par la prise en charge de leurs doléances et assurer une meilleure qualité de services.