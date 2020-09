MOSTAGANEM : Renforcement du réseau électrique

M. Benzidane Farid, le chargé de communication de la Société de distribution d’électricité et du gaz de la wilaya de Mostaganem (DADEG-M) a révélé récemment l’existence d’un projet d’installation d’une nouvelle ligne de distribution d’électricité de 232 kilomètres qui est en cours de réalisation. Le chargé de communication a indiqué qu’il est destiné à éliminer, pour les prochaines années à venir, le problème des coupures qui ont été enregistrées dans certaines régions de la wilaya de Mostaganem. Actuellement les travaux de pose de ce câble ont atteint une longueur de 39 kilomètres soit un taux de réalisation actuel de 50 % de la longueur sur les 68 kilomètres programmés à termes de l’année 2020, a précisé la même source. Dans le même contexte du renforcement des capacités et puissance en énergie électrique, le même interlocuteur a indiqué que ce projet global verra aussi l’installation de quelque 96 transformateurs pour soutenir le réseau à fournir une meilleure prestation de service de distribution en électricité. Le Directeur de la SADEG, M Touati Abdesselam, a rappelé qu’un nouveau transformateur de 30/60 Kilovolts Ampères (KVA), dont les travaux d’installation sont actuellement en cours d’exécution, au niveau de la daïra de Aïn Nouissy .En ce sens, l’objectif visé est d’injecter, dans le réseau actuel, de la zone Ouest, un apport d’énergie électrique qui mettrait fin aux perturbations électriques dont souffrent les régions de Aïn-Nouissy, Bouguirat et Hassi Mamèche. La SADEG de Mostaganem a ajouté ,qu’entre-temps, un autre projet est en maturation technico-financière qui proposerait l’implantation d’un autre transformateur, du même type, au niveau de la zone « Souk Ellil » pour soutenir la distribution avec un complément de courant électrique, du réseau de la zone Est de la wilaya, en vue d’en finir avec les coupures récurrentes constatées au cours de périodes de pics de consommation.