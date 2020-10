MOSTAGANEM : Remise du Prix du wali de l'étudiant

En effet, en l’honneur de cette première Edition du prix du wali à l’étudiant, les lauréats du baccalauréat 2020 de la wilaya de Mostaganem ont été honorés, où le 1er prix a été décerné à l’étudiant Hosni Mohamed Réda avec une moyenne de 18,40, l’étudiante khalil Noor Assala a décroché le 2ème prix avec une moyenne de 18,54 et enfin le troisième prix est revenu à l’étudiante Abdellah Chahinaz avec une moyenne de 18,52. En cette occasion plusieurs jeunes patrons de Start-up ont exposé leurs projets futuristes à M. le Ministre à travers différents axes où ils ont soulevé la nécessité du soutien des entreprises économiques à leur égard par une coopération étroite entre eux même et des investisseurs pour le financement de leurs projets. Puis ce fut au tour des étudiants en génie civil d’être honorés et récompensés pour leurs projets, dont celui d’aménagement de la zone touristique des sablettes réalisé par le binôme Kamiche Noor Amel et Bouhafse Bouchra, ainsi que le projet de médiathèque réalisé par Aziz Abdenour, et enfin le projet du renouvellement urbain entre histoire et modernité de la zone ‘’Sogedia’’ Mostaganem réalisé par le binôme Bourouba Chourouk Rafika et Assas Houria. Ces derniers en plus d’être honorés, reçurent un chèque d’encouragement. M. le wali a tenu à préciser aux porteurs de projets des start-up que prochainement une rencontre sera organisée avec les entreprises et les investisseurs afin d’étudier en profondeur l’option de mettre en exploitation les projets.