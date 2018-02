MOSTAGANEM : Recensement de 975 cancéreux

Durant la célébration de la journée mondiale de la lutte contre le cancer, coïncidant avec le dimanche 4 février, la DSP (direction de la Santé et de la population) de la wilaya de Mostaganem a délivré le chiffre alarmant des cas de cancéreux recensés parmi la population locale. Ce dernier fait état de 975 personnes atteintes de cancer de différents types, dont 24 cas d’enfants cancéreux. Au-delà des statistiques, cette même direction publique a tenu à indiquer par le biais de son responsable, le Dr. Abdelghani Friha que ces jeunes patients « sont pris en charge à 100% localement pour les cas nécessitant des interventions chirurgicales d’ablation des tumeurs au niveau de l’hôpital Ernesto Che-Guevara de Mostaganem et du centre de traitement par la chimiothérapie à Mazagran. À ce sujet, le Dr. A. Friha a indiqué que le projet de création d’un service de traitement du cancer pour enfant à l’EPH de Mostaganem est mis en stand-by pour le moment en attendant le feu vert du Ministère de la Santé, car pour le moment, il n’existe pas de spécialistes du cancer des enfants dans la wilaya de Mostaganem. Pour sa part, l’association Errahma des malades cancéreux demeure vigilante et maintient la pression sur les autorités afin d’accélérer la réalisation du projet du service de radiothérapie intégré au futur CHU de 240 lits sis à

Kharrouba.