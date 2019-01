MOSTAGANEM : Réaménagement de l’oued Ain Sefra à 76%

Le projet d’aménagement de l’oued Ain Sefra connait un taux d’avancement appréciable au niveau de la zone haute des quartiers Houria et Sidi Othmane, à travers la réalisation des infrastructures sportives et de loisirs concordantes avec le projet selon le directeur des ressources en eau, M. Moussa Labgaa. En effet, le taux d’avancement des travaux au niveau de la zone haute est de 76%, regroupant les quartiers de Houria et Sidi Othmane d’où les aires de jeux de proximité sont réservées pour le football, basketball et pétanque ainsi que des jeux pour enfants et équipements des tables pour les familles au niveau de la forêt jouxtant ces terrains de sport. Une fois que les travaux seront achevés absorbent les inondations et fluidifie la circulation routière au niveau des quartiers antiques, Derb, Tobana ainsi que l’entrée du port après la réception de l’infrastructure de base étant en voie de réalisation. Il y aura la réalisation d’un pont reliant le quartier antique Tobana à l’école Tapis avec Tigditt pour alléger la circulation routière au niveau de Tigditt et donner plus d’attrait à l’oued avec un bétonnage armé pour uniquement le ruissèlement des eaux de robinet a-t-il indiqué. Sachant qu’une opération est en cours d’aménagement de l’embouchure à l’entrée du port vers Ain Sefra pour régler la problématique de l’affluence des véhicules et aussi la capacité d’absorption des inondations. Une infrastructure de base sera matérialisée au niveau de l’écoulement des eaux d’inondation au milieu de l’oued.