MOSTAGANEM : Réalisation en cours de 32 agglomérations rurales

S’inscrivant dans le cadre de la promotion de l’habitat, les prochaines agglomérations rurales composées de 20 à 30 unités de logements ruraux répondant parfaitement aux normes urbanistiques en vigueur, aux dimensions sociales et aux caractéristiques du monde rural, selon les services de la wilaya. Ces derniers ajoutent que ces futurs logements seront implantés à travers l’ensemble des territoires des communes de la wilaya, sous la condition de la disponibilité d’assiettes foncières qui ne doivent plus toucher les terres agricoles. Cette option semble être retenue, car elle n’engage pas trop de dépenses pour l’adduction en eau potable, la réalisation de réseaux d’assainissement, d’électricité et de gaz naturel et permet la réalisation de logements secondaires d’une façon organisée sans nuire au style architectural de l’agglomération rurale. Rappelons à ce sujet, que la wilaya de Mostaganem a déjà réalisé un modèle de ce type d’agglomération au cours de l’année 2018, par la concrétisation de 90 unités de logements ruraux à travers 4 sites au douar d’Ouled Kaddour , relevant du territoire de la commune de Benabdelmalek Ramdane , au douar de Dradeb , dépendant de la commune de Stidia , au douar de Sidi El Madjdoub de Hassi Maméche et au centre de la commune d’Ain Sidi Cherif . Notons également que les travaux d’une seconde agglomération rurale ont été lancés au mois de décembre de l’année 2018 au douar de Dradeb et à Stidia. Ce nouveau site sera composé de 14 unités de logements ruraux et sera livré au mois de Juillet prochain. En dernier, la wilaya de Mostaganem a bénéficié de projets de réalisation de 42.942 unités de logements ruraux au cours des années passées , et a permis à des centaines de citoyens à regagner le milieu rural et se stabiliser pour de bon .