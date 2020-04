MOSTAGANEM : Réalisation de plusieurs opérations de désinfection par la police

Dans le cadre du plan de prévention aux mesures préventives et règles d’hygiène à adopter pour lutter efficacement contre la propagation de la pandémie , la brigade de recherche et d’intervention relevant de la sureté de la wilaya de Mostaganem a entamé plusieurs opérations de stérilisation et de désinfection sur le terrain au niveau des rues et quartiers de la wilaya de et ce, à partir du 16 avril 2020 . En effet, l’opération s’est déroulée en deux phases car elle a été lancée comme première partie au niveau du marché de Ain Sefra , marché couvert et son entourage , l’esplanade de la mosquée « El –Badr », différentes rues du centre ville , ainsi que la rue « Hammadou Hocine- rue Khemisti ». Durant la 2ème phase de cette opération , plusieurs quartiers ont été également touchés , y compris la cité 05 juillet, Chemouma , « Hai El Bahr EX-la CIA » le siège administratif de la wilaya , quartier souika , Diar El-Hana, .A travers cette opération , plusieurs policiers ont été mobilisés, en plus des équipements modernes dont un camion de pompage relevant de ce corps sécuritaire . Notons que l'opération se poursuit toujours pour toucher l’ensemble des quartiers . S’ajoute à cela , la campagne de sensibilisation menée à travers les rues de la ville de et des quartiers, à l’effet d’enjoindre les citoyens à rejoindre leurs domiciles. Les policiers rappellent que les habitants doivent rester chez eux de 19h à 7h, faute de quoi ils risquent des sanctions où des appels sont diffusés, via des hauts parleurs, aux citoyens, les incitants à ne pas sortir de chez eux, sauf dans les cas d’une extrême exception. Ces appels ont tenu à rappeler que, se confiner chez soi est le seul moyen de limiter ou de stopper la propagation du Covid-19. Ces sorties de sensibilisation sur le terrain ont permis, d’entreprendre des contacts avec les jeunes pour les initier aux bonnes pratiques, afin d’éviter toute infection à ce virus. Gana Yacine