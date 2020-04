MOSTAGANEM : Réalisation de 100 opérations de stérilisation par la protection civile

Tous les agents de la Protection civile, les médecins et les fonctionnaires du secteur à la wilaya de Mostaganem sont mobilisés pour faire face à la propagation du coronavirus, et ce, en application des instructions de la direction générale de la Protection civile, nous a fait savoir le chargé de l’information et de la communication, l’officier Mohammedi Mansour, assurant que toutes les mesures ont été prises et tous les moyens humains et matériels mis en place pour prendre en charge les cas suspects . Il a fait état, à cet égard, de l’installation d’une cellule de crise au niveau du Centre de coordination de wilaya relevant de la protection civile , formée de médecins et d’officiers relevant de la Protection civile , précisant que ce centre de coordination opérationnelle est chargé de suivre la situation permanente et l’évolution de la pandémie à travers le territoire de la wilaya. Indiquant également que le centre reçoit des appels téléphoniques de citoyens se renseignant sur les symptômes du coronavirus et les moyens de prévention, il a indiqué en ce sens que la majorité des appels reçus sont dans le but de répondre aux questions afin de collecter les plus grandes informations sur l'appelant (âge, sexe, état de santé depuis une semaine, lieu de résidence, la période d'exposition à la maladie). Durant cette période de crise des visites ont été organisées dans toutes les unités de protection civile pour une prise en charge psychologique des agents intervenants, dans les cas de personnes infectées par le virus Corona , en présentant des dépliants en ce sens et répondre à leurs inquiétudes et de les rassurer sur leur état de santé lors d'un examen médical. Une série de mesures préventives ont été prises à l’image de la stérilisation de toutes les unités et instituions à des fins de prévention et de protection des agents. En plus d’organiser des campagnes de sensibilisation dans le cadre d'un dispositif préventif établi par la Direction générale de la protection civile au profit des citoyens aux précautions à prendre et les règles d’hygiène à respecter dans ces cas . Les unités de la protection civile ont enregistré dans le cadre des campagnes de lutte contre la pandémie depuis la semaine dernière 100 opérations de stérilisation et de désinfection qui ont touché diverses institutions publiques et privées, y compris la direction de l’action sociale, Dar Al-Ajaza, Algérie Telecom, bureaux de poste, établissements hospitaliers et centres de santé, port de Mostaganem et la Caisse nationale de retraite. Du côté des campagnes de sensibilisation , la cellule de communication au niveau de la direction de la protection civile a accompagné les différentes activités à travers les réseaux sociaux. Près de 150 campagnes auxquelles ont participé plusieurs corps et associations dont la sureté de wilaya , conservation des forets, scouts musulmans, gendarmerie nationale, la ligue de wilaya des droits de l'homme…etc)