MOSTAGANEM : Qui sauvera l’ex-siège de la daïra ?

La bâtisse de l’ex-daïra de Mostaganem, située en plein centre-ville, continue de faire parler d’elle. Pour ceux qui espéraient des avancées, il va falloir patienter. Les internautes à travers les réseaux sociaux (Facebook) viennent d’interpeller le premier responsable de la wilaya pour trouver une issue en vue de sa conversion vers un projet à utilité publique. Fermé et non gardienné depuis l’ouverture de la nouvelle daïra sise à la route de la Salamandre, le bâtiment est aujourd’hui en proie à une vétusté lamentable. Au gré du temps, les carreaux sont cassés et les volets dégradés restent entrouverts. Quelle que soit la réhabilitation, il y aura certainement des frais importants à prévoir pour la remise en état de cette structure bâtie au temps de la colonisation. On croit savoir que le sort de l’ex-daïra a été scellé il y a longtemps au moment où le bâtiment a été affecté au profit de la Sûreté de wilaya mais point de nouvelle structure. Il n’est pas question de démolir, les coûts auraient été trop importants et on s’imagine le bazar dans cet endroit tranquille où la petite ruelle échappera donc à une noria de camions et de pelleteuses. Enfin, pas tout à fait car le chantier projeté promet quand même quelques allées et venues d’engins de travaux publics. La réhabilitation sera-t-elle entamée un jour ? On ne sait pas et impossible d’avancer une date.