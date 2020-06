MOSTAGANEM : Questionnaire de la CNAS aux employeurs pour établir un état des lieux

La Caisse nationale d’assurances sociales des salariés (CNAS), Agence de Mostaganem, a mis à la disposition des employeurs économiques, publics et privés, un questionnaire pour faire un état des lieux de leurs activités en cette conjoncture de pandémie du Coronavirus, a-t-on appris de cet organisme. Cette mesure, à travers laquelle l’agence cherche à examiner les voies efficientes pour accompagner, en cette période exceptionnelle, les entreprises contraintes à réduire ou suspendre leurs activités, et trouver des solutions de soutien consistant en la régularisation ou le rééchelonnement de leurs dettes vis-à-vis de la Caisse, a expliqué une source à la CNAS-Mostaganem. Le questionnaire renferme une série de questions à remplir, liées notamment à l’impact de la conjoncture du Coronavirus sur l’entreprise économique, la suspension partielle ou totale des activités, et l’éventuel rééchelonnement des dettes et régularisation de leur situation financière, a expliqué la même source. La démarche vise, outre la modernisation des prestations de la Caisse, l’amélioration du service public et le développement des relations avec les employeurs, à assurer la pérennité des entreprises économiques, à préserver les emplois et à garantir les cotisations de la Caisse, a-t-on ajouté. La CNAS-Mostaganem recense, nous dit-on, 6.405 employeurs, publics et privés, affiliés, et dispose de 14 structures, entre centres payeurs et antennes, à travers les 10 daïras de la wilaya.