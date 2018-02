MOSTAGANEM : Quelle gestion pour les panneaux publicitaires ?!

Mostaganem, la perle de la méditerranée doit être une authentique ville touristique qui veille sur la beauté de ses quartiers par la propreté de son environnement, de l’accueil des touristes et des estivants, assurer la sécurité et le bien être et être clément avec les touristes. Ces actions permettront de donner une belle image de Mostaganem. D’ailleurs, certains passagers reconnaissent l’hospitalité de ses habitants plus particulièrement au niveau rural. Certes, Mostaganem connait une métamorphose sur tous les plans. Mais, il reste beaucoup à faire sur le plan environnement, intensification des espaces verts, éliminer les fosses et autres trous sur les ruelles et routes plus particulièrement au niveau des passages des réseaux d’assainissement, réhabiliter les trottoirs et mettre de l’ordre des panneaux publicitaires, redynamiser le centre-ville demeurant une ville morte en fin d’après-midi. Malgré tout, elle reste accueillante en dépit des insuffisances constatées plus particulièrement sur le plan écologique que la direction de l’environnement en coordination avec l’entreprise Mosta Propre et la maison de l’environnement essayent de prendre en charge ces carences en mettant en place une commission pour mettre de l’ordre en vue d’un environnement sain.