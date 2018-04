MOSTAGANEM : Quatre personnes blessées dans deux collisions

Le premier accident s’est produit aux alentours de 21H30, la nuit de la journée d’avant-hier sur la route nationale n° 90, plus précisément à douar Ouled Hamou, ce tronçon routier très dangereux représente un vrai cauchemar pour les automobilistes à cause du nombre de victimes survenus sur cette route. L’incident s’est produit suite à une violente collision entre trois voitures, la première de type Renault 19, la 2ème de type Renault ‘’Symbol’’, et la 3ème de type Polo, ce qui a conduit à la blessure d’une personne âgée de 35 ans a t on appris. Arrivés immédiatement sur le lieu de l’accident, les éléments de la protection civile relevant de l’unité de Kheir Eddine, ont donné les premiers secours à la victime sur place, avant de la transporter vers le service des urgences médicales à Mostaganem a t on ajouté. Un autre accident de la circulation s’est produit avant-hier matin vers 17 heures, sur la route de wilaya n° 42, plus précisément au niveau de douar Ouled Meddah, commune de Safsaf. Le drame s’est produit suite à une collision entre deux véhicules, le 1er de type Toyota Hilux, et le second de type Renault 18, faisant un bilan de trois personnes blessées qui ont été secourues par les éléments de la protection civile relevant de l’unité de Bouguirat a t on précisé.