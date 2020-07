MOSTAGANEM : Prolifération de constructions illicites à Stidia

Un grand nombre de personnes construisent des habitations sur un terrain attenant à douar ‘’Dradeb’’ relevant de la commune de la Stidia à la daïra de Hassi Mamèche, dans la wilaya de Mostaganem, à proximité de la forêt et ce, en dépit des grands efforts déployés par l’Etat dans le cadre de l’éradication de l’habitat précaire et des bidonvilles, ainsi que le relogement de leurs habitants dans des logements décents Ces constructions auraient transgressées le couvert forestier. Devant cet état de fait, il est important et nécessaire que les services de la Conservation des forêts enquêtent sur ce qui se passe dans leur secteur pour préserver le patrimoine forestier sinon d’autres personnes vont venir pour occuper illégalement l’orée de la forêt. Ce genre de pratique est devenu récurrent au niveau des abords des localités, des forêts et même dans la ruralité. Dans de nombreux cas, le recours à ces pratiques cache des intentions opportunistes et rusées pour bénéficier illégalement du relogement entrepris par l’Etat, et ce, au détriment des personnes qui ouvrent légalement droit à l’aide de l’Etat en matière d’habitat social. Ce phénomène commence par l’installation des baraques et petit à petit, l’habitat précaire nait, pour devenir finalement une préoccupation pour les autorités locales, comme, c’est le cas des baraquements du douar Berais. Pour ce faire, les forestiers de la Conservation peuvent aussi demander à ces indus occupants s’ils possèdent des documents les autorisant à réaliser les habitations et de surcroit à l’orée de la forêt.