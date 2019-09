MOSTAGANEM : Production de 4 millions de quintaux de pomme de terre

Plus de 4 millions de quintaux de pomme de terre de saison ont été récoltés cette année dans la wilaya de Mostaganem a indiqué la direction des services agricoles. La chef du service d’organisation de la production et d’appui technique, Aouicha Bouras, a indiqué à l’APS que la production de la wilaya en pomme de terre de saison a dépassé, cette année, les 4 millions de quintaux avec un rendement de 340 quintaux à l’hectare, et les 100.000 qx de semences de pomme de terre, soit un rendement de 234 qx à l’hectare. La responsable a expliqué cette hausse de la production par la maitrise optimale des agriculteurs du processus technique de récolte de ce produit, la pluviométrie favorable et les actions de prévention des maladies phytosanitaires dont le mildiou. Les quantités mises sur les marchés locaux et nationaux ont permis de réguler le marché et de garantir une abondance de la production, la stabilité des prix et leur recul, a précisé la même responsable. Par ailleurs, Mme Bouras a souligné que la production de la wilaya de Mostaganem sera renforcée par les récoltes de pommes de terre d’arrière-saison, prévues de fin octobre à janvier prochains. La production d’arrière-saison a atteint 920.000 qx, soit un rendement de 250 qx à l’hectare qui s’ajoutent à la récolte de pomme de terre de saison (4,1 millions de qx) et celle des pommes de terre précoces (120.000 qx).