MOSTAGANEM : Près de 700.000 estivants accueillis en une semaine

En effet, et comme chaque été la wilaya de Mostaganem est parmi les destinations les plus visées par le touriste algérien qu’étranger. Pour certains estivants, le temps de vacances avec ses journées longues et torrides qui contraignent, quotidiennement, des centaines de familles à fréquenter les plages pour se détendre, mais aussi une bonne occasion qui rappelle aux Algériens, une fois encore, que l'ordre et la bonne gestion des lieux de détente ne sont pas pour demain. Cette saison estivale a connu une nette amélioration en matière d’organisation comparativement à l’année dernière, où sur chaque plage on pouvait constater la présence de parkings illégaux qui ont pourri les séjours des vacanciers mais aussi des habitants. Cette année, la situation a changé, même si on a pu noter certains dépassements, notamment dans les quartiers jouxtant les plages de la wilaya. Pour le bon déroulement de cette saison estivale, les services de la Protection civile ont déployé d'importants moyens pour assurer la sécurité et le bien-être des vacanciers, une centaine d'agents permanents de la Protection civile, dont 10 plongeurs et 7 médecins, ont été mobilisés sur les plages autorisées à la baignade, à Mostaganem, et ce, jusqu'à la fin de la saison estivale, le 30 septembre prochain. Dans le même contexte, la Protection civile a, aussi, procédé au recrutement sur concours des jeunes saisonniers, comme agents pour les plages. Par ailleurs et concernant les opérations de sauvetages, les mêmes services ont signalé quelque 137 interventions effectuées dont 28 personnes ont été sauvées d'une mort certaine, et qui ont été évacuées vers les établissements hospitaliers.