MOSTAGANEM : Près d’un million d’estivants d’un week-end à l’autre

Toujours selon cette source, le bilan de la surveillance des 36 plages, dressé depuis le lancement de la saison estivale fait état de 239 interventions effectuées par les éléments de la protection civile, activant sur les rivages. Ces derniers ont sauvé à ce jour 91 baigneurs qui ont eu des difficultés pour regagner le large et ont été sauvés de la noyade. Ces victimes ont été toutes évacuées vers les établissements de santé pour des prises en charge médicales. Malheureusement, sept cas de noyade ont été enregistrés, dont cinq au niveau des plages interdites à la baignade, depuis le début de la saison estivale .Malgré la sensibilisation et les appels incessants des éléments de la protection civile en direction des estivants pour ne pas s’aventurer vers les zones interdites à la baignade, plusieurs cas de noyade ont été encore relevés dans ces zones à hauts risques. Il est à noter que les noyés sont originaires surtout des wilayas limitrophes. Notons, que pour une meilleure surveillance des plages avec sécurisation des estivants, la protection civile de Mostaganem a mobilisé pour la saison estivale, 433 agents à travers les plages de la wilaya, en mettant à leur disposition des moyens d’intervention et de secours. De son coté, la direction du tourisme et de l’artisanat table sur la présence de 18 millions d’estivants cette saison à Mostaganem. Cette affluence est due d’abord à la canicule, mais aussi aux conditions de séjour des estivants qui ont été nettement améliorées cette année et au développement du secteur de tourisme qui a connu un essor sans égal depuis l’année 2015. Le budget consacré à la préparation de cette saison estivale a atteint 50 milliards de dinars, contre 25 milliards de dinars en 2017, selon une source de la direction du tourisme. La saison estivale écoulée a enregistré l’affluence de 12 millions d’estivants, a rappelé la direction de la Protection civile.