MOSTAGANEM : Pour cambriolage, 2 jeunes écroués

Les forces de police judiciaire de la quatrième sûreté urbaine de Mostaganem ont réussi à arrêter trois auteurs d'actes criminels âgés de 19 à 26 ans, résidents à Mostaganem et à Mascara et ce, pour intention de commettre un vol dans une maison habitée. L'affaire, a été enregistrée la semaine dernière vers deux heures du matin, suite à une plainte déposée par la victime auprès des services de ladite sûreté urbaine, selon laquelle elle a été l’objet d’une tentative de vol depuis l'intérieur de sa maison laquelle visait son téléphone portable. Le voleur s'est infiltré dans la maison par la fenêtre en grimpant et a été surpris dans la chambre de sa victime par le propriétaire venu chercher ses affaires et, dans la surprise, le voleur a sauté .Selon les descriptions que la victime a données aux forces de police, et après plusieurs patrouilles dans les quartiers voisins, le cambrioleur présumé a été arrêté avec son complice dans ce cambriolage. Les deux individus ont été renvoyés, par devant le procureur de la République, près le tribunal de Mostaganem où ils ont été jugés en référé et condamnés à 18 mois de prison ferme en plus d’une amende et a verser à leur victime 08 millions de centimes, à titre de dommages et intérêts.