MOSTAGANEM : Port du masque, révélateur de civisme et de respect d’autrui

Des professionnels de la santé à Mostaganem ont souligné l’importance du port du masque dans la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), observant que le recours à ce moyen de protection constitue un signe de civisme et de respect d’autrui. Même si, dans l’ensemble, une stabilisation de la situation sanitaire inhérente à la propagation du redoutable virus a été notée, la vigilance doit être de mise pour contrecarrer une éventuelle deuxième vague de la pandémie, ont-ils recommandé, appelant à l’adhésion de la population à cette démarche salutaire. "En dépit d’un certain nombre d’indicateurs épidémiologiques attestant d’une baisse de la virulence du virus, il n’en demeure pas moins que l’observation des gestes barrières, dont le port de la bavette, doit constituer un réflexe pour la population", soutient d’emblée un spécialiste des maladies respiratoires et allergiques au sein de l’Etablissement Public Hospitalier (EPH) de Mostaganem. Tout en relevant que la contamination microbienne de l’entourage immédiat du porteur du masque est significativement restreinte, ce spécialiste, également responsable du service de mise en quarantaine des malades présentant des symptômes du nouveau coronavirus, a noté que même dans le cas où il n’y aurait pas de décès, le port du masque permet d’éviter les longs séjours à l’hôpital à la faveur de l’accomplissement de ce geste préventif. "L’importance des bavettes dans la prévention des maladies transmissibles par le biais de l’appareil respiratoire et des gouttelettes respiratoires affectant particulièrement les poumons est indéniable particulièrement dans le cas où le Covid-19 touchent des personnes atteints de maladies chroniques", a-t-il soutenu. Il a expliqué dans ce contexte qu’en recourant à la bavette, la personne atteinte de Covid-19 peut diminuer jusqu’à 60 % des risques de contamination d’autrui même si celui qui est en face d’elle n’en porte pas.