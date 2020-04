MOSTAGANEM : Plusieurs locaux commerciaux lèvent leurs rideaux

Plusieurs locaux commerciaux ont levé leurs rideaux, hier et ce, suite à la dernière décision du premier ministre. L’arrêt de plusieurs activités a impacté directement le quotidien des mostaganemois , en privant les citoyens des services des opticiens, des garagistes , vendeurs d’aliments pour les oiseaux ou de ceux faisant de la maintenance informatique. Conséquence : des décisions en faveur d’une réouverture de plusieurs commerces ont été prises, présageant la reprise progressive d’un grand nombre d’activités commerciales en plein confinement. Il ne s’agit nullement d’un retour à la normale, mais d’une reprise des activités dans le respect des mesures prises, notamment le respect des distances entre clients et commerçants, mais surtout l’interdiction de tout attroupement. Notons en ce sens que la commune de Mostaganem avait également pris cette initiative, il y a quelques jours en faisant savoir aux commerçants exerçant sur son territoire que les vulgarisateurs tout comme les kiosques à journaux et les vendeurs de tabac étaient exemptés de la décision de fermeture. La commune avait alors sommé les cliniques privées et les laboratoires d’analyses médicales d’ouvrir et de poursuivre leurs services, tout comme les cabinets dentaires et les centres de radiologie qui, faute de moyens de protection, avaient pris la décision de suspendre toute activité, les conséquences se font sentir. Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs lancent de véritables cris de détresse à la recherche de vendeur d’aliment pour les oiseaux , de mécaniciens pour ceux dont leurs voitures sont en panne ou tout simplement de quincaillerie pour l’achat de fournitures devant servir au bricolage ou à de petites réparations, et ce après quinze jours de l’entrée en vigueur des mesures sommant la quasi-totalité des commerçants de cesser toute activité . Il y’a lieu de rappeler que cette mesure intervient sur instruction du premier ministre M. Abdelaziz Djerad lequel a décidé d’étendre l’autorisation d’exercer à certaines catégories d’activités indispensables aux citoyens et ce, dans le strict respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale édictées par l’autorité sanitaire.