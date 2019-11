MOSTAGANEM : Plusieurs écoles de régions rurales sans chauffage

En cette période de l'année où le froid devient plus rigoureux notamment dans les régions rurales de la wilaya de Mostaganem et exceptionnellement ces derniers jours, la situation désastreuse que vit une grande partie des élèves semble durer dans le temps, sans que cela perturbe la conscience de ceux qui sont censés trouver une solution à ce problème. En effet, la problématique du chauffage surtout dans les écoles primaires, implantées au niveau des zones rurales éparses se pose en hiver d’une année à l’autre particulièrement celles qui se trouvent dans les communes de Souaflia, Safsaf ,Achaacha, etc... Cependant, les élèves ainsi que leurs enseignants grelottent de froid quotidiennement en raison des vitres cassées qui sont parfois remplacées par du carton ou du plastique. A ce propos, certains enseignants déclarent qu'en l'absence de chauffage, les classes ressemblent à des chambres froides. S’agit –il d’une négligence de la part des responsables concernés, ou d’un manque de moyens ?. Toujours est-il que, les élèves de certains établissements éducatifs continuent de supporter et de souffrir du froid de l’hiver, éprouvant des difficultés à se concentrer et à suivre convenablement leurs cours. Il y’a lieu de signaler que certains de ces établissements sont situés dans des régions qui ne disposent pas encore de raccordement au réseau de gaz de ville, ou parfois les appareils de chauffage de ces établissements sont défaillants, ou bien ces derniers manquent de gaz oïl, donc il y'a toujours un problème. C’est dire que les élèves de certains établissements éducatifs sont contraints de supporter le froid de l’hiver avec toutes les conséquences négatives sur leur scolarité et le plus grave sur leur santé.