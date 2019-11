MOSTAGANEM : Plusieurs écoles célèbrent la fête du Mouloud

Dans le cadre de la célébration de la journée du Mawlid Ennabawi , plusieurs établissements scolaires au niveau de la wilaya de Mostaganem ont fêté , jeudi , l’évènement. Les enseignants ont consacré des séances à l’œuvre du prophète Mohamed (QSSSL), sollicitant les élèves à faire des exposés sur le prophète (QSSSL). Dans le même contexte, certains établissements ont organisé des manifestations culturelles pour approfondir les connaissances des écoliers. Il est à signaler que les élèves du préscolaire et du primaire sont les plus ciblés par la célébration de la journée du Mawlid. En effet, il s’agit, de valoriser l’événement et inculquer à l’enfant l’amour du prophète (QSSSL) et les principes de sa religion. Les institutrices à l’école et les éducatrices dans les crèches ont tracé ainsi un programme à la hauteur de l’événement. Tamina, gâteaux et autres friandises, limonades, henné ont été au rendez-vous. Notons que dans certains quartiers, pour donner une touche de fête et de gaieté au Mouloud, les institutrices ont coloré de henné, les petites mains des filles et même celles des garçons qui symbolise la joie. C’est le cas, dans certains quartiers populaires qui tiennent à commémorer cette fête à travers la création d’une ambiance conviviale, avant tout dans l’établissement et surtout faire connaitre la vie et l’œuvre du dernier des messagers. En plus de l’aspect festif, les écoliers ont droit ainsi à une leçon sur le sens du Mouloud mais aussi l’objectif recherché à travers cette évocation. Si dans certains établissements, il est de coutume de commémorer l’événement, et est même inscrit parmi leurs activités pédagogiques. Dans certains écoles où tout le monde ; directeur, enseignants, élèves et parents d’élèves ont mis la main à la pâte pour réussir l’événement. Au delà de l’ambiance festive que procure le Mouloud pour faire découvrir à l’enfant sa religion, a indiqué une enseignante . Et d’une pierre deux coups, dira-t-elle, les enfants s’amusent et s’informent. C’est une manière de joindre l’utile à l’agréable.