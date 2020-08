MOSTAGANEM : Plus de 66000 d'estivants sur les plages en 2 jours

Depuis le lancement de la saison estivale, depuis le 15 août, environs 66900 estivants ont afflué sur 39 plages de la wilaya de Mostaganem ,sans compter la grande affluence des véhicules ayant entrainé des bouchons dans les grands axes de la périphérie du centre urbain, a-t-on appris de la direction de wilaya de la Protection civile. Le dispositif de surveillance des plages effectué, durant cette période, a permis de sauver 23 estivants d’une noyade certaine, après qu’ils se sont aventurés dans des conditions difficiles, en plus de la fourniture des soins appropriés au niveau des plage à 19 personnes ,victimes de blessures ,alors que 12 autres estivants blessés ont été évacués vers les centres de santé et les établissements hospitaliers. Durant cette même période, les plongeurs de la protection civile la wilaya ont secouru un enfant âgé de 7 ans, qui s’est noyé au niveau de la plage de « La Crique » . La victime a reçu les soins appropriés à l’intérieur de l’ambulance avant d’être évacuée par la suite au service des urgences de Mostaganem dans un état grave, a-t-on ajouté. Une autre intervention a été enregistrée où les agents de la protection civile sont intervenus, pour secourir un homme âgé de 41 ans, résident à Hassi Mamèche ,d'une noyade certaine ,au niveau de la plage « Chaibia Nassira », située à l’Ouest de « Hassi Mamèche ». Une fois sauvé, il a reçu les soins appropriés et transféré par la suite vers le service des urgences de Mostaganem, a-t-on indiqué . Face à cette situation, des séances de sensibilisation sont effectuées par les éléments de la protection civile de la wilaya pour prévenir les dangers de la baignade dans des zones interdites, notamment aux jeunes arrivant des wilayas limitrophes et des régions intérieures du pays afin d’éviter de fréquenter les plages non surveillées et les zones rocheuses, a-t-on insisté.