MOSTAGANEM : Plus de 50 000 personnes bénéficiaires de l’allocation de 10000 DA

La wilaya de Mostaganem a entamé, jeudi, l’opération de distribution de l’allocation de solidarité , estimée à 28 milliards de centime au profit de 50310 personnes nécessiteuses ,impactées socialement et économiquement par les mesures de prévention et de lutte contre l'épidémie du Coronavirus « Covid-19 », ainsi que celles qui percevaient auparavant l'enveloppe des 6.000 DA, au titre des opérations de solidarité pour le mois de Ramadhan . En effet, cette somme a été versée dans les comptes « CCP » , à raison de 10 000 dinars par famille . Face à cette situation ,les différents bureaux de poste ont connu , depuis la matinée du jeudi dernier un afflux important de familles recensées , censées de bénéficier de cette prime car ces personnes inconscients de la situation sanitaire actuelle et du danger du Coronavirus se sont rassemblés devant les portes des bureaux de poste , avant l’heure d’ouverture de 8 heures ,sans respecter la distance de sécurité de 1 mètre entre eux . Au niveau des bureaux de poste , situé dans la commune de Mostaganem , l’opération a été bien encadrée où plusieurs jeunes bénévoles relevant des associations , des agents de la protection civile en plus des facteurs mettaient de l’ordre et désinfectaient tous ce que la main du citoyen touche : Distributeur d’argent, portes, sol…tout est passé à la propreté.